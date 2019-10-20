В ближайшее время никакого соглашения по Донбассу достигнуть не выйдет – Аслунд

Эксперт считает, что Путин будет ждать результатов президентских выборов в США.

В ближайшее время никакого соглашения о завершении войны на Донбассе достичь не получится, считает американский профессор, аналитик Atlantic Council Андрес Аслунд.

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Такое мнение эксперт высказал в интервью журналу НВ. По его словам, это связано со скандалом вокруг телефонного разговора президентов Украины и США и угрозой импичмента Дональда Трампа.

«Путин не будет готов соглашаться на что-то на Донбассе, если США прямо или косвенно не участвуют в переговорах и не фиксируют свою позицию. Он ничего не сделал за полтора года, потому что ждал выборов в Украине, а теперь оказывается, что и в США уже непонятно с кем вести переговоры до избрания нового президента, то есть до начала 2021 года», — пояснил аналитик.

Как отметил Аслунд, это плохо для Зеленского, который «очень хочет прогресса в переговорах в качестве доказательства своей эффективности, но вряд ли на что-то тут можно повлиять».

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера». Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и в публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предусматривает признание Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов». Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в Киеве и многих других городах Украины состоялись акции, участники которых выступали против реализации «формулы Штайнмайера». Также против ее внедрения высказались несколько областных советов.