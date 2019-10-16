Зеленский считает преждевременными разговоры о применении "формулы Штайнмайера"

Президент указал, что сначала надо обеспечить разведение войск и обмен пленными.

Президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что об имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в новый закон об «особом статусе» рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом пресс-конференции в Риге.

«Формула Штайнмайера», единственное, что она регулирует, - это закон об особом статусе Донбасса. У нас этот закон действует до 31 декабря этого года, а потом он перестает действовать», - заявил он.

По словам Зеленского, «формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об «особом статусе» в том случае, если стороны во время встречи в «нормандском формате» договорятся о дальнейшем мирном урегулировании на Донбассе.

«Если все, и российская сторона хочет остановить страшную трагедию, эту войну. Если мы об этом договоримся - мы будем говорить об имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе. Закон об особом статусе мы будем обсуждать именно в том органе, который принимает любые законы, - это парламент. Пока рано говорить об этих шагах. Первые шаги - это прекращение огня, обмен пленными», - добавил он.

Президент отметил достижение определенных результатов в процессе обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ. «Второй шаг - это разведение (войск - УНИАН). В Станице Луганской разведение прошло очень хорошо. Сейчас там мы строим мост. Если мы все будем готовы к отводу (войск - УНИАН), не только наша сторона, то будут следующие шаги», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдіка, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента. 3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и за публичного обсуждения с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предусматривает признание Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов». Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должно обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в Киеве и многих других городах Украины состоялись акции, участники которых выступали против реализации «формулы Штайнмайера». Также против ее внедрения высказались несколько областных советов.