Международная конференция в поддержку Украины (прямой эфир)

Согласно сообщению правительства, она предоставит платформу для представления Правительством результатов своей работы по стабилизации экономики и реализации реформ, а также средне - и долгосрочной стратегии дальнейших приоритетных действий.

Читайте такжеПорошенко: Украина ожидает от доноров 2 млрд долларов на восстановление инфраструктуры ДонбассаПравительство Украины и представители международного сообщества и деловых кругов обсудят дальнейшие шаги в реформировании экономики, в том числе агропромышленного и энергетического сектора, борьбе с коррупцией. Будет также представлено инициативы по восстановлению и восстановлению территорий, пострадавших от российской агрессии, и решению проблем внутренне перемещенных лиц.

Как сообщалось ранее, в правительстве ожидали прибытия на конференцию 270 иностранных партнеров.