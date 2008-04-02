Ехануров в прошлом году заработал $26,5 тысяч долларов

Общая сумма совокупного дохода министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА в 2007 году составила 133,6 тыс. грн.

Такие данные глава оборонного ведомства привел в Декларации о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии за 2007 год, сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны.

В соответствии с поданным документом, сумма зарплаты министра обороны в 2007 году составила 89,8 тыс. грн. Материальной помощи в должности министра обороны Юрий ЕХАНУРОВ не получал.

Еще 12,3 тыс. грн. Ю.ЕХАНУРОВ получил за преподавательскую деятельность, поскольку как профессор экономики он почти каждую пятницу преподает в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко, отметили в Минобороны.

Также глава отечественного оборонного ведомства в прошлом году получил доход в сумме 31,4 тыс. грн. от дивидендов, процентов и роялти.

По информации, поданной в декларации о доходах, министр обороны Украины имеет вклады в банках в Украине на общую сумму 223,1 тыс. грн.

На данный момент Ю.ЕХАНУРОВ имеет в собственности автомобиль “Toyota LС Prado” с объемом двигателя 4 литра и владеет квартирой площадью 76,6 кв. м.

В то же время, доход членов семьи Ю.ЕХАНУРОВА в прошлом году составил 320 тыс. грн., в частности, зарплата - 264,9 тыс. грн. и дивиденды, проценты и роялти - 55,1 тыс. грн. Членам его семьи принадлежит 10 соток земли и квартира площадью 143,6 кв. м.

В 2007 году семья министра обороны Украины приобрела ценные бумаги на общую сумму 160 тыс. грн., а также имеет на банковском счету 366 тыс. грн.

По сравнению с 2006 годом, в прошлом году совокупный доход министра обороны Украины Ю.ЕХАНУРОВА почти на 131 тыс. грн. меньше.

Как отметил Ю.ЕХАНУРОВ, это в первую очередь было связано с тем, что в 2007 году он после роспуска Верховной Рады Украины полгода не получал зарплату как народный депутат.

"Я считал нецелесообразным получать депутатскую зарплату за то время, когда парламент не работал, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.