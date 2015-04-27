Путин поручил экс-послу в Сирии представлять интересы России в контактной группе по Донбассу

Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем РФ в контактной группе по Донбассу Азамата Кульмухаметова.

"Возложить на чрезвычайного и полномочного посла, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Кульмухаметова Азамата Рахметовича обязанности специального представителя Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине", - говорится в распоряжении Путина, сообщает сайт Кремля.

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Ранее Россию представлял в контактной группе по Донбассу посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Кульмухаметов до декабря 2014 года был послом России в Сирии.