Трехсторонняя группа 29 апреля проведет видеоконференцию с "ДНР" и "ЛНР"

29 апреля состоится видеоконференция Трехсторонней контактной группы с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь президентского фонда Леонида Кучмы «Украина» Дарка Олифер.

По ее словам, 24 апреля состоялась рабочая встреча участников Трехсторонней контактной группы - представителя ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президента Украины Кучмы и посла РФ в Украине Михаила Зурабова.

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«Во время разговора речь шла о подготовке к ближайшей скайп-конференции с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Эта видеоконференция состоится 29 апреля. Речь пойдет обо всем спектре Минских договоренностей. В приоритете - соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелых видов орудий, мониторинг и подтверждение этого отвода представителями миссии ОБСЕ, освобождение незаконно удерживаемых лиц. Также будут говорить о доставке украинской гуманитарной помощи в Донецк и Луганск и запуске работы подгрупп в рамках Трехсторонней контактной группы», - написала Олифер.