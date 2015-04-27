Юнкер: Украина должна еще больше укрепить свои позиции в европейских структурах

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время пленарного заседания 17-го саммита Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

Читайте такжеЮнкер встретится с депутатами Верховной Рады

"Страны Европы поддерживают Украину. Мы понимаем желание Украины стать членом ЕС, поэтому мы здесь, в Украине, сейчас", - подчеркнул он.

"Хочу сказать, что Украина действительно была членом европейской семьи, она еще не является членом ЕС, но она родная нам, в нашей европейской семье, и Украина должна еще больше укрепить свои позиции в будущем в Европе, в европейских структурах, в европейском доме, и это должно произойти в определенное время", - добавил Жан-Клод Юнкер.

Также он подчеркнул, что "Украина и ЕС имеют очень много общих задач, и мы должны сделать много дел. И если мы должны действовать вместе, мы должны понимать, что Украина – это суверенная страна, это демократическая европейская страна".

"Нужно иметь решимость, чтобы идти тем путем, который вам так болезненно дается, и надо иметь терпение, чтобы преодолеть этот путь и прийти к конечной цели. У нас амбициозные цели и большой путь перед нами, и мы уверены, что мы его преодолеем", - резюмировал президент Еврокомиссии.