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Около 200 жителей Хмельницкого приняли участие в акции «Нет - капитуляции» (фото)

16:44, 14 октября 2019
Политика
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Акция в Хмельницком «Нет капитуляции!» / фото УНИАН / Виталий Тараненко

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, среди которых также были участники АТО и военнослужащие, собрались на центральной площади Независимости возле облгосадминистрации.

Они держали плакаты с надписями: «Нет - плану Путина», «Нет - амнистии убийц», «Нет - капитуляции», а также желто-голубые и красно-черные флаги.

Активисты держали плакаты с надписями / фото УНИАН / Виталий Тараненко

Далее участники прошлись по центральным улицам города. Во время акции они скандировали: «Пам’ятай чужинець, що господар українець», «Слава Україні – Героям Слава!», «Слава нації – смерть ворогам», «Одна нація, одна Батьківщина – це Україна!».

Шествие завершилось возле кинотеатра имени Шевченко / фото УНИАН / Виталий Тараненко

Шествие завершилось возле кинотеатра имени Шевченко, где была проголосована резолюция к президенту Украины и Верховной Раде о недопущении реализации «формулы Штайнмайера».

Около 200 жителей приняли участие в акции «Нет – капитуляции!» / фото УНИАН / Виталий Тараненко
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Теги: #Хмельницкий#формула Штайнмайерапогода в Хмельницком