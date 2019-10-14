Около 200 жителей Хмельницкого приняли участие в акции «Нет - капитуляции» (фото)

Участники акции держали плакаты с надписями: «Нет - плану Путина», «Нет - амнистии убийц», «Нет - капитуляции», а также желто-голубые и красно-черные флаги.

Сегодня, 14 октября, около 200 жителей Хмельницкого приняли участие в акции «Нет - капитуляции».

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, среди которых также были участники АТО и военнослужащие, собрались на центральной площади Независимости возле облгосадминистрации.

Они держали плакаты с надписями: «Нет - плану Путина», «Нет - амнистии убийц», «Нет - капитуляции», а также желто-голубые и красно-черные флаги.

Далее участники прошлись по центральным улицам города. Во время акции они скандировали: «Пам’ятай чужинець, що господар українець», «Слава Україні – Героям Слава!», «Слава нації – смерть ворогам», «Одна нація, одна Батьківщина – це Україна!».

Шествие завершилось возле кинотеатра имени Шевченко, где была проголосована резолюция к президенту Украины и Верховной Раде о недопущении реализации «формулы Штайнмайера».