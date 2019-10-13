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Зеленский завтра поедет в Донецкую область

21:44, 13 октября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

"14 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - говорится в сообщении.

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Теги: #Донецкая область#Владимир Зеленский