Зеленский завтра поедет в Донецкую область

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 14 октября, посетит с рабочей поездкой Донецкую область. Читайте такжеЗеленский призвал украинцев не делать картинку для росТВ Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook. "14 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - говорится в сообщении.

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