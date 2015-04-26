Путин о захвате Крыма: Россия пойдет до конца

Глава РФ рассказал в фильме "Президент" о том, что самым главным было понять, чего хотят люди, которые проживают в Крыму, пишет РИА Новости.

"Я им говорил, что это для нас жизненно важный вопрос — люди. Я не знаю, какие вы будете защищать интересы, но мы, защищая наши, пойдем до конца. И это чрезвычайно важная вещь", — сказал Путин.

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"Не потому, что мы хотим что-то укусить, урвать. И даже не потому, что Крым имеет стратегическое значение в Причерноморье. А потому, что это элемент исторической справедливости. Полагаю, что мы поступили правильно, и я ни о чем не жалею", — отметил президент РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Во время оккупации Крыма власти РФ также отвергали вторжение российских войск на полуостров, однако позже Путин публично признал этот факт.