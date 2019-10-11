Появился свежий рейтинг украинских политиков: Зеленский на первом месте, больше всего недоверия - у Луценко

Согласно результатам исследования, Зеленский имеет наивысший уровень доверия (70,5%) среди других 17-ти политиков.

Больше половины украинцев считают, что действия президента Украины Владимира Зеленского направлены, прежде всего, на защиту общенациональных интересов.

Об этом сказали 54,5% опрошенных граждан Украины в ходе исследования, которое провела социологическая группа Центра Разумкова с 4 по 9 октября.

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В то же время 24,5% респондентов высказали мнение, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения. Значительному проценту – 20,9% - было трудно определиться.

Согласно результатам исследования, Зеленский имеет наивысший уровень доверия (70,5%) среди других 17-ти политиков.

Следующими в рейтинге доверия является председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (54%) и премьер-министр Алексей Гончарук (36%).

Социологи обращают внимание, что только эти политики имеют положительный баланс доверия-недоверия (т.е. доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Недоверие респонденты чаще всего высказывали экс-генпрокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), бывшему спикеру парламента Андрею Парубию (83%), экс-президенту Петру Порошенко (80%), политикам Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76 %), Виктору Медведчуку (76%), Юлии Тимошенко (74%), министру внутренних дел Арсену Авакову (72%), бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману (70,5%).

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины (75%), президенту (70%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64,5%), Национальной гвардии (64%), Государственной пограничной службе (63,5%), церкви (61%), добровольческим батальонам (61%), украинским СМИ (56%).

Недоверие чаще выражается СМИ России (им не доверяют 76% опрошенных), судебной системе в целом (70%), политическим партиям (66%), местным судам (65%), коммерческим банкам (64%), прокуратуре (64%), государственному аппарату, чиновникам (63%), Верховному суду (59%), Конституционному суду (57%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (54%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (53%), антикоррупционному суду (53%), Национальному банку (51%), профсоюзам (49%).

Также сообщается, что исследование выявило снижение процента граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Так, в октябре такое мнение высказали 45% респондентов, тогда как в сентябре так считали 57%. Сейчас 29% считают, что события развиваются в неправильном направлении, тогда как в сентябре об этом заявляли 17%.

Согласно данным опроса, 34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре - 41%), 43,5% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре - 40%), и 10% - что не способна преодолеть (в сентябре - 6%).

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.