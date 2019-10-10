"Слежу за всем": Зеленский рассказал, какие СМИ читает и откуда черпает информацию

Зеленский рассказал, что читает большое количество украинских новостных ресурсов и зарубежную прессу.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что читает большое количество украинских новостных ресурсов, а также зарубежную прессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, какие СМИ он читает.

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"Я доверяю тому, что я вижу на улицах и тому, что люди мне говорят... Я доверяю своим глазам и своим ушам... Для меня именно люди - СМИ номер один", - отметил президент.

Он рассказал, что читает вечером после работы, а также ночью и утром. Зеленский отметил, что ночью плохо спит, поэтому, например, где-то с 4.00 до 5.30 читает новости.

"Я читаю все новости в любых местах, я сам все это читаю. Я читаю Facebook ... и большинство новостных каналов, которые вы знаете", - подчеркнул он.

По словам президента, кроме большого количества названий СМИ, он также знает и имена журналистов, которые там работают, а также риторику этих СМИ относительно его команды. "У меня нет приоритетов. Я действительно все это читаю, потому что мне нужен разный диалект, разное отношение. Есть и очень много блогеров... У меня есть и мониторинг зарубежной прессы", - добавил он.

"Слежу за всем. Журналистов уважаю, но хочется, чтобы было немного личной жизни", - резюмировал президент.