Послы G7 поддержали старт экономических реформ команды Зеленского

Послы G7 провели откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента Украины.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили поддержку первой волне экономических реформ при президенте Владимире Зеленском.

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Об этом говорится в сообщении Посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса президента. Возможность выразить поддержку первой волне экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, которые стоят перед Украиной", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Новый отчет Совета Европы положительно оценивает работу Верховного Суда, созданного в Украине в 2017 году.

По мнению экспертов, Верховный Суд показывает хорошую работу с новым процессуальным законодательством, для целей обеспечения единства судебной практики.