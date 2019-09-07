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Послы стран G7 выразили надежду на освобождение из РФ других украинских граждан

19:22, 07 сентября 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили надежду на освобождение из РФ других украинских граждан.

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинские власти с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.

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Теги: #Большая семерка#обмен пленными