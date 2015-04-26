Украинские десантники провели самые масштабные за всю свою историю учения (видео)

На Николаевщине завершились самые масштабные учения ВДВ за времена независимости Украины.

Три тысячи десантников отрабатывали умения на полигоне Широкий Лан, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В маневрах приняли участие бойцы трех бригад украинской армии. Использовано более 400 бронемашин. Воины форсировали водные преграды и прорывались в тыл условного противника при поддержке авиации и артиллерии.

Читайте такжеУкраина неуклонно выполняет Минские договоренности, ВСУ не пойдут в наступление первыми - ПорошенкоСлаженная работа различных подразделений и родов войск и была целью учений. Результаты слаживания инспектировал лично президент Петр Порошенко.

Через полторы недели подобные учения проведут для еще двух десантных бригад.