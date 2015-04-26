Украинские десантники провели самые масштабные за всю свою историю учения (видео)
В маневрах приняли участие бойцы трех бригад украинской армии.
На Николаевщине завершились самые масштабные учения ВДВ за времена независимости Украины.
Три тысячи десантников отрабатывали умения на полигоне Широкий Лан, говорится в сюжете ТСН.19:30.
В маневрах приняли участие бойцы трех бригад украинской армии. Использовано более 400 бронемашин. Воины форсировали водные преграды и прорывались в тыл условного противника при поддержке авиации и артиллерии.
Читайте такжеУкраина неуклонно выполняет Минские договоренности, ВСУ не пойдут в наступление первыми - ПорошенкоСлаженная работа различных подразделений и родов войск и была целью учений. Результаты слаживания инспектировал лично президент Петр Порошенко.
Через полторы недели подобные учения проведут для еще двух десантных бригад.