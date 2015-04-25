Порошенко в Николаевской области наблюдал за военно-тактическими учениями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, на 235-м общевойсковом полигоне Сухопутных войск неподалёку от Николаева Порошенко вместе с начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Владимиром Муженко, командующим Высокомобильными десантными войсками полковником Михаилом Забродским и секретарем СНБО Александром Турчиновым наблюдал за действиями подразделений 95-й отдельной аэромобильной бригады, 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Во время рейдовых действий военнослужащие отрабатывали мероприятия по уничтожению объектов противника, пополнение запасов боеприпасов и материально-технических средств, которые были доставлены самолетами военно-транспортной авиации, спасению экипажа в условиях боевых действий. Также были проведены учения по тактике ведения боя с применением авиационной и наземной техники, тяжелой артиллерии.

Кроме того, воздушный десант отрабатывал операцию по захвату моста через реку Березань и уничтожению подразделений «боевиков», обороняющих переправу, захват плацдарма на другом берегу реки.

Во время проведения учений Порошенко также испытал на ходу бронированный автомобиль «Спартан», проехав к одному из командных пунктов.