Зеленский пока не знает, кто возглавит Институт национальной памяти

По словам президента, сейчас решается много кадровых вопросов.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что пока не знает, кто возглавит Украинский институт национальной памяти.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Какого человека предложит наша команда, я имею в виду и правительство, потому что это будет точно общий человек. Мне еще не показывали этого человека. Я думаю, что просто очень много кадровых вопросов (решается)", - отметил глава государства.

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В то же время Зеленский отказался комментировать работу бывшего директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

"Он работал, и он не из нашей команды", - аргументировал президент.

Глава государства также подчеркнул, что Украина и Польша должны иметь прочные отношения, поэтому их нужно развивать, в том числе на уровне бизнес-среды.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября правительство уволило Вятровича с должности директора Института национальной памяти по соглашению сторон. Эту должность Вятрович занимал с марта 2014 года.