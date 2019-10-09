Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
20:34, 09 октября 2019Политика
226 0
Это уже пятый по счету телефонный разговор Зеленского с Меркель.
Ангела Меркель и Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Владимир Зеленский 9 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Читайте такжеМеркель заявила о появлении предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки"
«Только что состоялся уже 5-й по счету телефонный разговор между Президентом и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверительный личный контакт двух лидеров - наше мощнейшее политическое оружие ради восстановления территориальной целостности Украины!», – написал он.
Как сообщал УНИАН, в июле по телефону Меркель и Зеленский обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter