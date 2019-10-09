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Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

20:34, 09 октября 2019
Политика
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Ангела Меркель и Владимир Зеленский / REUTERS

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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«Только что состоялся уже 5-й по счету телефонный разговор между Президентом и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверительный личный контакт двух лидеров - наше мощнейшее политическое оружие ради восстановления территориальной целостности Украины!», – написал он.

Как сообщал УНИАН, в июле по телефону Меркель и Зеленский обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

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Теги: #Меркель#Владимир Зеленский