Зеленский и Меркель провели переговоры по Донбассу: в ОП раскрыли детали телефонного разговора

В ходе телефонной беседы стороны положительно отметили результаты недавней встречи дипломатических советников в "нормандском формате" в Париже, что должно дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе телефонной беседы стороны положительно отметили результаты недавней встречи дипломатических советников в «нормандском формате» в Париже, что должно дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

В то же время, как отмечается, президент Украины и федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершения процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности, путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Как сообщал УНИАН, 12 июля внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) провели встречу в Париже и обсудили, в частности дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений. В частности, советники договорились о введении "хлебного перемирия", разминировании в Станице Луганской и определении следующих участков для разведения войск на Донбассе.