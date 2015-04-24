III Съезд адвокатов не смог назначить ни одного из трех членов ВСЮ
Сейчас продолжаются дискуссии как выйти из этого положения.
Как передает корреспондент УНИАН, никто из кандидатов на членов ВСЮ не набрал необходимое число голосов, предусмотренное ч. 5 ст. 11 Закона о Высшем совете юстиции.
По результатам голосования стало известно, что в съезде приняло участие 196 из 259 делегатов. Было выдано 196 бюллетеней для голосования за кандидатуру от судейского корпуса и за кандидатуры от адвокатского сообщества.
Судья Алла Лесько набрала 121 голос, судья Сергей Острович - 71, среди адвокатов больше всего голосов набрали 2 претендента: Вадим Беляневич - 119 голосов и Павел Гречковский - 120. Остальные четверо кандидатов набрали значительно меньше голосов - от 3 до 29.
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Следует также отметить, что мнения делегатов съезда по выходу из этой ситуации существенно различаются: одни предлагают провести второй тур выборов, другие говорят, что это не предусмотрено законом, и предлагают закрыть съезд и начать всю процедуру заново.
Как сообщал УНИАН, сегодня проходит III Съезд адвокатов в Киеве в помещении Дома кино.