III Съезд адвокатов не смог назначить ни одного из трех членов ВСЮ

Как передает корреспондент УНИАН, никто из кандидатов на членов ВСЮ не набрал необходимое число голосов, предусмотренное ч. 5 ст. 11 Закона о Высшем совете юстиции.

По результатам голосования стало известно, что в съезде приняло участие 196 из 259 делегатов. Было выдано 196 бюллетеней для голосования за кандидатуру от судейского корпуса и за кандидатуры от адвокатского сообщества.

Судья Алла Лесько набрала 121 голос, судья Сергей Острович - 71, среди адвокатов больше всего голосов набрали 2 претендента: Вадим Беляневич - 119 голосов и Павел Гречковский - 120. Остальные четверо кандидатов набрали значительно меньше голосов - от 3 до 29.

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Следует также отметить, что мнения делегатов съезда по выходу из этой ситуации существенно различаются: одни предлагают провести второй тур выборов, другие говорят, что это не предусмотрено законом, и предлагают закрыть съезд и начать всю процедуру заново.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит III Съезд адвокатов в Киеве в помещении Дома кино.