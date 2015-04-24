МИД Украины выражает решительный протест в связи с выдвинутым Савченко обвинением

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с обвинением, предъявленным сегодня российской стороной гражданке Украины Надежде Савченко, котораю в июне 2014 года была захвачена в плен на территории Луганской области представителями незаконных вооруженных формирований.

Как сказано в переданном агентству УНИАН заявлении МИД, несмотря на неоднократные обращения украинской стороны относительно насильственного вывоза Савченко на территорию РФ, сегодня Следственный комитет России предъявил ей дополнительное обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

Читайте такжеСавченко не собирается отказываться от своих адвокатов

Такие действия свидетельствуют о попытке российской стороны за любую цену обосновать содержание гражданки Украины под стражей и ее уголовное преследование на территории РФ. Причем игнорируются все предоставленные защитой Савченко доказательства о ее непричастности к инкриминируемым действиям.

Российская Федерация продолжает пренебрегать универсальными нормами международного гуманитарного права и не принимает во внимание многочисленные обращения мировой общественности с требованием освободить Савченко. Вызывающе игнорируется статус Савченко как народного депутата Украины и члена Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пользуется европейским парламентским иммунитетом. Наличие этого иммунитета подтверждено Комитетом ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институционных дел, согласно заключению которого такой иммунитет распространяется и на любые производства, которые были возбуждены против члена ПАСЕ до получения им парламентского мандата, и действия, совершенные до начала его полномочий в ассамблее.

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призывает российскую сторону учесть гуманитарный аспект дальнейшего пребывания Савченко под стражей и требует безусловного выполнения взятых на себя РФ международных обязательств, в том числе Минских договоренностей, немедленного освобождения заключенной гражданки Украины и ее возвращения на Родину.

Ранее УНИАН сообщал, что СК РФ выдвинула Савченко обвинение в окончательной редакции.