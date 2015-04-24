Савченко предъявили обвинение в окончательной редакции

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Росии. Так, Надежду Савченко обвиняют в пособничестве в убийстве двух и более лиц, пособничестве в покушении на убийство двух и более лиц, общеопасным способом, по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц, а также в незаконном пересечение границы Российской Федерации.

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При этом сказано, что в ближайшее время материалы "уголовного" дела в отношении Надежды Савченко будут выделены в отдельное производство из общего уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны для завершения расследования, предоставления сторонам для ознакомления и последующей передачи в суд.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Надежда Савченко может быть освобождена по амнистии только после суда.

Напомним, Надежда Савченко удерживается в московском СИЗО с июля 2014 года, а в декабре 2014 года объявила голодовку в знак протеста против ее незаконного ареста.