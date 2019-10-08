Не 24 августа: в Раде предлагают перенести День Независимости

Праздновать День Независимости Украины, считает депутат Оксана Савчук, следует 22 января.

Верховной Раде предлагают перенести День Независимости Украины на другой день.

Соответствующий проект постановления №2205 зарегистрировала внефракционный народный депутат Оксана Савчук.

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По мнению нардепа, празднование Дня Независимости нужно перенести 22 января – в день провозглашения в 1918 году IV Универсала.

К тому же, дата нового Дня Независимости совпадает с Днем соборности, когда 22 января 1919 года произошло объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

При этом, по словам Савчук, действующий День Независимости должен остаться выходным днем, будучи переименованным в День восстановления Независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, в этом году вместо военного парада на 24 августа состоялось Шествие достоинства. Военный парад на День Независимости в Киеве не состоялся впервые с 2014 года.

За торжества ко Дню Независимости Министерство культуры заплатило 259,6 тысячи гривень, а столичная власть – 290 тысяч гривень.