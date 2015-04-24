Прогулы депутатов опубликуют на сайте парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил на заседании парламента.

“На первой странице нашего сайта”, - сказал он. “Я буду полностью информировать общество о том, кто отсутствует без уважительных причин на пленарных заседаниях”, - подчеркнул Гройчсман и добавил: “Мы вместо того, чтобы работать в зале, работаем на пресс-пойнтах”.

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По словам председателя ВР, есть вопросы к тому, что иногда карточка депутата присутствует в сессионном зале, а он не голосует. “Более 5 таких голосований - мы тоже будем обнародовать информацию для того, чтобы люди знали... Эта информация должна быть публичной”, - подчеркнул Гройсман.