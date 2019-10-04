Никто из иностранных или отечественных политиков не пытался повлиять на решения по конкретным уголовным делам - Рябошапка

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что никто из иностранных или отечественных политиков не звонил ему и не пытался повлиять на решения по конкретным уголовным делам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам», - заявил он.

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Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой в 2014 году стал Хантер Байден, сын экс-вице-президента США. В НАБУ заявили, что события, которые расследуют детективы по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов.

В то же время в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что президент США Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.