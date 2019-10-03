22-летняя помощница Тищенко оконфузилась из-за вопросов об экс-президенте Украины и количестве нардепов

Также помощница Тищенко не сумела ответить на вопрос о численности народных депутатов в парламенте.

Марьяна Михолап совсем недавно стала помощницей народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

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22-летняя девушка в интервью "Обозревателю" рассказала, что интересовалась политикой еще со школы, однако вспомнить имя первого президента Украины ей так и не удалось.

" Кучма. Нет, нет, нет…. Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго…", - ответила помощница депутата на вопрос, кто был первым президентом страны.

Затем у нее журналист спросил, а кто стал главой государства после Кучмы.

"После Кучмы сразу Ющенко и Янукович. Ющенко, а затем Янукович", - ответила Михолап.

Также помощница Тищенко не сумела ответить на вопрос о численности народных депутатов в парламенте: "Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300…".

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает.