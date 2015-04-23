Кабмин начал конкурс на назначение руководства Нацагентства по предупреждению коррупции

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюкпо итогам встречи с председателем Центрального Антикоррупционного бюро Республики Польша Павелом Войтуником.

Яценюк подчеркнул, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - это превентивный орган, который ведет реестр деклараций доходов и расходов всех государственных чиновников в Украине, который имеет право осуществлять оценку стиля жизни государственного служащего и соответствие стилю его жизни декларации, поданной этим государственным служащим».

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вместе с Национальным антикоррупционным бюро, заявил Премьер-министр Украины, должно стать ключевым в борьбе с коррупцией и в доступе общественности к информации о стиле жизни и состоянии чиновников, прокуроров, судей - всех тех, кто живут на деньги налогоплательщиков».