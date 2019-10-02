Путин среди главных задач Зеленского называет "важность российского рынка" для Украины и "развитие отношений" с Донбассом

По мнению президента РФ, некоторые отрасли промышленности практически перестали существовать, «но, когда Украина была в составе СССР – она была высокотехнологичной промышленной республикой».

Президент Российской Федерации Владимир Путин среди главных задач президента Украины Владимира Зеленского называет «важность российского рынка» для Украины и развитие «отношений с Донбассом».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский лидер заявил на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Что касается господина Зеленского – перед ним большие вызовы, страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка», - сказал Путин.

По его мнению, некоторые отрасли промышленности практически перестали существовать, «но когда Украина была в составе СССР – она была высокотехнологичной промышленной республикой», но «сейчас в кризисном положении находятся судостроение, авиастроение и ракетостроение».

«Это тяжелое наследие. Конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», - добавил президент РФ.