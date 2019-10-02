В Кремле прокомментировали согласование Украиной формулы Штайнмайера

Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

В Кремле назвали "позитивным фактом" согласование Украиной формулы Штайнмайера.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Само подтверждение формулы Штайнмайера, которая, кстати говоря, была принята всеми участниками нормандской четвёрки, включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Существующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».