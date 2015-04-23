В Раде предлагают передать местным советам право распоряжаться землей
Народный депутат от группы “Возрождение” Олег Кулинич заявляет о необходимости передать землю в коммунальную собственность и принять соответствующий законопроект.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента после возобновления заседания после перерыва.
Говоря о причинах сегодняшнего блокирования трибуны депутатами от группы “Возрождение”, Кулинич отметил, что “причина очень проста - сейчас под Верховной Радойнаходятся до тысячи человек - это представители органов местного самоуправления”.
Читайте такжеКиевсовет упростил порядок предоставления земельных участков в пользование
“Там есть фермеры, там сельские головы”, - сказал депутат.
Он отметил, что в ВР зарегистрирован законопроект о некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами (№1159), который предполагает передачу в коммунальную собственность земель за пределами населенных пунктов.
“На сегодняшний день в рамках советов остается только 16% всей земли нашей государства. Всеми остальными распоряжаются органы исполнительной власти, то есть Государственное агентство земельных ресурсов. Коррупция зашкаливает”, - заявил Кулинич.
Он подчеркнул, что “землю надо передавать в коммунальную собственность”.
“Позиция нашей группы четкая и понятная. Я думаю, это позиция всех депутатов парламента - земля должна быть передана в коммунальную собственность, земля должна быть передана сельским советам, и люди должны распоряжаться этой землей или избранные ими советы”, - заявил депутат.
Он добавил, что на совещании это было обсуждено с руководителями фракций и согласовано, что на следующей пленарной неделе этот законопроект будет доработан с учетом всех позиций.