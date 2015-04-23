Рада сегодня рассмотрит законопроекты о военной милиции и госзаказе

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания парламента.

Также ожидается рассмотрение законопроекта об упрощении порядка предоставления гражданства Украины отдельным категориям лиц, а также внесении изменений в Налоговый кодекс о военном сборе.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть законопроект относительно изменений в Налоговый кодекс, который касается особенностей выполнения проектов международной технической помощи.

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Также во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов, касающихся создания благоприятных условий для обеспечения выполнения контрактов и договоров государственного оборонного заказа.

В повестке дня также запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта об усилении гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

ВР планирует сегодня рассмотреть в новой редакции и проекты законов о государственной службе.