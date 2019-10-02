В «Слуге народа» высказались против безусловной амнистии для боевиков

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко призвал народных депутатов к спокойствию, отметив, что украинская дипломатия работает над тем, чтобы установить мир.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил о необходимости принятия нового закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, который, среди прочего, не будет предусматривать безусловной амнистии участников незаконных вооруженных формирований, действующих на Донбассе.

Читайте такжеАрахамия о согласовании "формулы Штайнмайера": Измены нет даже на 1%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента.

Яременко отметил, что закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, который был принят предыдущим парламентом, «меня лично не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, потому что в нем есть положение о местной милиции - все то, что я не хочу, чтобы было на моей земле, и этого не хочет наша фракция, и этого не хочет президент Зеленский».

Яременко призвал народных депутатов к спокойствию, отметив, что «украинская дипломатия работает ... для того, чтобы установить мир».

При этом отметил, что «мир не дается простой ценой - российские танки стоят у нас на Донбассе и в Крыму, Россия может навязывать нам свою волю, но она никогда не заставит нас переступить через красные линии, о которых я сказал».