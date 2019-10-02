В "Слуге народа" заверили, что выборы в ОРДЛО не состоятся "под дулами автоматов"

По словам первого заместителя председателя фракции Корниенко, об этом последовательно говорит президент.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркивает, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будет выборов "под дулами автоматов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по поводу упреков о рисках того, что сначала пройдут выборы, а затем будет происходить демилитаризация.

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"Никаких выборов под дулами автоматов, пулеметов не будет. Об этом последовательно президент говорит, мы говорим. Все понимают, что до того, как не будет контроля над границей с нашей стороны, с украинской, до того, как не будет установлен фактор безопасности, до того невозможно говорить о соблюдении стандартов избирательного законодательства, участии украинских политических партий, участии внутренне перемещенных лиц, которые имеют полностью, по нашему мнению, право вернуться в свои дома и проголосовать там", - подчеркнул Корниенко.

На вопрос о словах президента в контексте "формулы Штайнмайера", что Украина не будет пересекать "красные линии", депутат заметил, что о так называемых "красных линиях" знают все. "Это фактор безопасности перед любыми выборами, любыми политическими процессами", - подчеркнул Корниенко.