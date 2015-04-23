Депутатов хотят штрафовать за прогулы заседаний комитетов Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Украины Дмитрий Добродомов (фракция «БПП»).

Он отметил, что вчера на заседании комитета было принято обращение к председателю ВР по поводу того, чтобы на сайте ВР, на страницах всех депутатов обнародовалась информация об участии народных депутатов в заседаниях комитетов парламента. По его словам, даже поверхностный анализ показывает, что «многие комитеты перманентно не могут работать из-за отсутствия кворума, то есть народные депутаты пренебрегают своими обязанностями и пропускают заседания комитетов”.

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Добродомов отметил, что комитет обратился к Гройсману и по поводу того, чтобы непосещение заседаний комитетов народными депутатами сказывалось на уровне их зарплаты.

Представитель движения «Открыто» Алексей Братущак на брифинге отметил, что многие комитеты проводят заседания «либо на грани кворума, либо кворума нет». Он подчеркнул, что наиболее вопиющим был факт, когда, в частности, комитет по вопросам экономической политики 6 раз подряд не мог собраться на свое заседание из-за отсутствия кворума.

По его словам, предварительный анализ показал, что за февраль-март 11 народных депутатов «прогуляли» заседание комитетов, большинство из которых являются народными депутатами, которые входят в «Оппозиционный блок».