Президент Польши заявил, что закон об УПА может усложнить исторический диалог Киева и Варшавы

Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ТВН24, сообщает ТАСС.

"Несчастье этого закона заключается в том, что он делает невозможным польско-украинский исторический диалог, без которого нет примирения и решения важных вопросов. Это дело не закрыто, если говорить об отношениях Польши и Украины, но и здесь следует искать позитивное решение", - сказал он.

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По его словам, то, что произошло, с одной стороны, подобие польских законов по десоветизации, а с другой стороны, закрывает дискуссию о роли ОУН-УПА, что неправильно.

Как отмечает "Украинская правда", вместе с тем президент Польши не стал драматизировать факт такого закона, потому что этот вопрос касается прошлого, а не актуальных отношений.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", автором которого является Юрий-Богдан Шухевич.

Согласно закону, борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и иной коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе, в частности, таких организаций, структур и формирований, как Союз освобождения Украины, Украинские Сечевые стрельцы, УНР, Гетманат, ЗУНР, Карпатская сечь, УПА, ОУН, Сойм Карпатской Украины, Украинский Хельсинский союз и тому подобное.

Законом предусмотрено, что государство может предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.