Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала РФ отменить запрет Меджлиса

Несмотря на решение Международного суда ООН от 2017 года о том, что РФ должна воздержаться от ограничений представительских органов крымских татар, Меджлис до сих пор не может выполнять свои функции.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека призвала Россию во исполнение постановления суда ООН отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

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Как говорится в сообщении миссии в Facebook, 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял "Верховный суд" в оккупированном Крыму.

"В результате Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация продолжается, несмотря на решение Международного суда ООН, который в 2017 году пришел к выводу, что РФ должна воздержаться от ограничений представительских органов крымских татар, в частности Меджлиса.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса", - отметили в миссии.