В правительстве объяснили планы по перевозкам на админгранице с Крымом: возобновлять рейсы на полуостров не будут

Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, отметил министр инфраструктуры.

На админгранице с оккупированным Крымом обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. О восстановлении каких-либо рейсов в/ из оккупированного Крыма речь не идет.

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Как сообщается в Facebook Министерства инфраструктуры, соответствующее заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий

«Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции возле КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Крым – это Украина. Наши граждане заслуживают сервиса. На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по строительству КПВВ. Проект строительства КПВВ передан АО «Укрзализныця» и будет завершен вовремя», - указал министр.

Ранее сообщалось, что в интервью «Радио Свобода» Криклий сообщил о запуске легальных пассажирских перевозок на административной границе с оккупированным Крымом. Перевозки запустят после соответствующего обустройства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".