Кабмин изменил систему оплаты труда педагогов

Суть реформы заключается в отказе от единой тарифной сетки и создании отдельных условий оплаты труда.

Кабинет министров изменил систему оплаты труда педагогических работников, отказавшись от единой тарифной сетки и сделав привязку зарплат к минимальному прожиточному минимуму.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Как отметила в своем выступлении министр образования Лилия Гриневич, суть реформы заключается в отказе от единой тарифной сетки и создании отдельных условий оплаты труда.

"Это очень сложная трансформация, но она необходима системе образования. Заработные платы работников образования необходимо повышать, но вместе с тем действующая система оплаты труда работников сферы - внешкольников, воспитателей, мастеров, преподавателей порождает большое неравенство. Молодые кадры, а также воспитатели детских садов, мастера производственного образования получают такую зарплату, что нам становится очень сложно удерживать их на их должностях", - сказала она.

По словам Гриневич, привязку предлагается сделать к прожиточному минимуму, который соответствует экономической ситуации в стране. Кроме того, руководствуясь принятым в 2017 году Законом Украины "Об образовании", новая система оплаты труда ставит себе задачу обеспечить к 2023 году минимальный должностной оклад педработников в четыре прожиточных минимума.

"Наше правительство настроено выполнять закон, потому это постановление предлагает наш путь к выполнению этой нормы закона. В этом году минимальный должностной оклад составляет 1,75 прожиточного минимума. Наш план – ежегодно по правилам новой системы оплаты труда повышать его. В 2020 году он должен составить 2,5 прожиточных минимума, в 2021-м – три прожиточных минимума, в 2022-м – 3,5 прожиточных минимума, а в январе 2023 года – четыре прожиточных минимума", - сказала она.

Также министр образования сообщила, что вместо 25 тарифных разрядов предлагается разделить педагогических работников на три большие группы, в каждой будут свои подгруппы: планируется сделать семь подгрупп педагогических работников, пять подгрупп научно-педагогических работников и четыре подгруппы научных работников.

"В средине между группами педагогических работников, как это предусмотрено правовыми актами, должно быть увеличение каждой следующей группы на 10% в сравнении с предыдущей", - добавила она.