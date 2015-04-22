В ГПУ опровергли информацию о подготовке снятия неприкосновенности с семи нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь, отвечая на вопрос относительно озвученной главой фракции «Блок Петра Порошенко» Юрием Луценко информации о подготовке Генпрокуратурой представления о снятии неприкосновенности с семи депутатов.

«Ни я, ни генеральный прокурор нигде не озвучивали ни количество народных депутатов, ни намерение отправить представление в Верховную Раду. Эти фамилии не обсуждались в Генеральной прокуратуре... Юрию Витальевичу (Луценко) по этому поводу любая информация со стороны Генеральной прокуратуры не давалась. Я лично такое представление не готовлю», - сказал Гузырь.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с семерых народных депутатов. «На столе у генпрокурора лежит представление о снятии неприкосновенности с семерых нардепов», - сказал он, однако не уточнил, о ком именно идет речь, и добавил, что это должен сообщить генпрокурор.