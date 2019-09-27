Зеленский и генсек ООН обсудили гуманитарную поддержку Украины

Зеленский поблагодарил генсека ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает Офис президента. Читайте такжеЗеленский прокомментировал работу миссии МВФ в Украине Глава государства поблагодарил генсека ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии. Кроме того, Зеленский призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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