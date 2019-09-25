Трамп - Зеленскому: "Байден начал хвастаться, что прекратил преследование, так что если вы можете заняться этим..." (стенограмма)

В сети появилась скандальная стенограмма телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил содействия относительно расследования дела Байдена-младшего.

Об этом свидетельствует стенограмма их разговора, опубликованная Белым домом.

"Есть много разговоров о сыне Байдена. Этот Байден остановил уголовное преследование, и многие хотят узнать об этом. Потому все, что вы можете сделать вместе с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден начал хвастаться, что прекратил преследование, так что если вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня", - заявил Трамп Зеленскому.

Президент Украины в ответ пообещал содействие, но после вступления в должность нового генпрокурора.

"Я хочу вам сказать относительно прокурора. Во-первых, я понимаю и знаком с ситуацией. Как только мы получаем абсолютное большинство в парламенте, следующий генпрокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и начнет работу как прокурор в сентябре. Он или она вникнет в ситуацию, особенно относительно той компании, которую вы упомянули в этом вопросе. Вопрос расследования в этом деле является вопросом восстановления справедливости, потому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием в этом деле", - ответил Зеленский.