В Киеве откроется 30 дополнительных железнодорожных касс

К началу летних пассажирских перевозок 2008 года «Укрзализныця» подготовит 6 тыс. 148 пассажирских вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, до 25 мая все пассажирские вагоны пройдут комиссионный осмотр санитарно-технического состояния и будут готовы для перевозки пассажиров. В случае повышения спроса на перевозку на определенных направлениях, ведомство будет привлекать дополнительные вагоны. Для обеспечения перевозок организованных групп детей к местам отдыха в период летних каникул железными дорогами Украины сформированы составы детских поездов (в целом, свыше 120 вагонов).

На протяжении года в условиях вагоноремонтных заводов и депо запланировано провести капитально-обновительный ремонт с модернизацией 239 пассажирских вагонов, из них 47 вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха.

Также железные дороги уделяют сегодня большое внимание подготовке вокзалов к работе в летний период. В частности, на вокзалах будет обновлена визуальная информация с учетом нового графика движения поездов, что вводится в действие 25 мая 2008 года. На информационных табло вокзалов будет обеспечено отображение информации о наличии свободных мест в пассажирских поездах на текущие сутки. Для удобства пассажиров на период летних перевозок на вокзалах будут открыты 49 новых торговых объектов.

Кроме того, для обеспечения повышенного пассажиропотока «Укрзализныця» планирует открыть 178 дополнительных билетных касс для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении. Только в Киеве, в Украинском центре по обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте на бульваре Т. Шевченко, заработает 30 дополнительных касс. Кроме того традиционных железнодорожных касс, летом на Крымском полуострове продолжат свою работу 7 передвижных касс.