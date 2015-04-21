На Киевщине будут судить главу сельсовета, который заставлял подчиненных ехать на Антимайдан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, чиновник обвиняется в совершении служебного подлога бухгалтерской документации и растрате средств местного бюджета при организации им принудительного выезда подчиненных ему работников поселкового совета для участия в акциях Антимайдана, которые проходили в Мариинском парке в центре Киева.

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Досудебным расследованием установлено, что чиновник приказал подчиненным с 13 по 15 декабря 2013 года принять участие в митингах в поддержку правящей в то время партии. Чтобы работники согласились на его противоправное указание, он выплатил им зарплату, якобы те находились на рабочих местах.

"Действия сельского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Генпрокуратуре.