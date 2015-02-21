Россияне вышли на «антимайдан» с плакатами: «Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет»

В центре Москвы россияне проводят марш «антимайдан».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в акции, санкционированной российскими властями, принимают участие различные общественные организации и политические партии РФ. Здесь можно увидеть флаги различных экологических организаций, Московского Красного Креста и людей с эмблемами боевиков, оккупировавших восток украинского Донбасса.

Участники акции несут в руках плакаты с цитатами президента РФ: «Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет... Но и тайги он своей не отдаст», «Россия никогда не позволяла и никогда не позволит никому разговаривать с собой языком силы».

Кроме этого, у участников акции можно увидеть однотипные плакаты с надписью: «Мы — Донбасс». Кроме этого, люди идут с плакатами: «Сегодня Майдан, завтра разруха», «Нет Майдану!», «Россия против Майдана».

У большинства участников акции к одежде прикреплены черно-оранжевые ленты, которые раздают всем желающим.

В акции принимают участие в подавляющем большинстве люди до 30 лет, которые, по их словам, представляют различные вузы Москвы, при этом они отказываются общаться и сообщить, кто и зачем их вывел на данную акцию.

В то же время с помощью звука, усиливающей аппаратуры и громадных ЖК-экранов собравшимся демонстрируют документальный фильм об опасности цветных революций и «военных переворотов», так как это ведет к обнищанию населения. В пример приводится Ливия и Украина.

По данным организаторов, акция должна закончиться митингом, в том числе с участием украинцев, поддерживающих российскую оккупацию восточной Украины.

Маршрут марша и место проведения митинга оцеплены московской полицией и огорожены металлическим ограждением. Пройти на мероприятие можно только после досмотра полицейскими с помощью металлодетекторов.