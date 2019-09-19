Кличко просит парламент распустить Киевсовет

Мэр заявил, что после длительного перерыва Киевсовет сегодня должен был начать рассмотрение важных для города вопросов относительно социальных выплат, подготовки к отопительному сезону и тому подобное.

Киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в сессионном зале Киевсовета после сигнального голосования для определения числа депутатов, собравшихся на заседание Киевсовета.

В сессионном зале были зарегистрированы только 38 депутатов, при том что для открытия заседания необходимо присутствие не менее 61 депутата.

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Таким образом, отсутствует кворум для открытия заседания сессии, которое было перенесено с прошлого четверга так же из-за отсутствия кворума.

Выступая с трибуны Киевсовета, Кличко сказал: "Мы видим, что кворума нет. То есть, работать готовы не все, и поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве. И сейчас депутаты пусть идут и рассказывают киевлянам, как они работали".

Кличко заявил, что после длительного перерыва Киевсовет сегодня должен был начать рассмотрение важных для города вопросов, касающихся, в частности социальных выплат, подготовки к отопительному сезону и тому подобное.

Он поблагодарил тех депутатов, которые пришли сегодня работать в сессионный зал.