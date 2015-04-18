Путин: на переговорах с Порошенко "диалог ведется на ты"

Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" на российском телеканале. "Бывает, что и на "ты" переходим. Это такой естественный процесс совместной работы. Ну, вы знаете, когда мы в такой официальной обстановке, мы на вы", - сказал Владимир Путин.

Читайте такжеПутин: признание боевиков "ЛНР" и "ДНР" будет зависеть от жизненных реалийКак сообщал УНИАН, последняя личная встреча Порошенко и Путина прошла 12 февраля в Минске при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. В результате переговоров были подписаны минские соглашения с планом прекращения боевых действий на Донбассе, развязанных российской стороной.