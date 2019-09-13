Зеленский о миротворцах на Донбассе: с удовольствием соглашусь, если они будут на границе с РФ

Президент Владимир Зеленский отметил, что не хочет реализации на востоке Украины сценария замороженных конфликтов, как это произошло в Абхазии или Приднестровье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с осторожностью относится к идее развертывания на Донбассе миротворческой миссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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«Я очень осторожно отношусь к этой теме - миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в прошлой власти обсуждались вопросы, как ввести миротворческую миссию. Почему я осторожен? Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы станут на контактной линии разграничения и уже никуда не пойдут, потому что их просто не могут пустить. Поэтому я очень осторожно отношусь к этой теме», - сказал он.

По словам президента, ни он лично, ни украинская делегация на переговорах в Минске не поднимают тему введения на Донбасс миротворческой миссии.

«Я не поднимаю тему миротворцев. Мы не поднимаем. Здесь есть Леонид Данилович Кучма - они параллельно в Минском процессе не поднимают эту тему», - сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что согласится на развертывание миротворческой миссии на участке границы между Украиной и РФ.

«Я с удовольствием (соглашусь - УИНАН), если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И хотели бы именно там помощи. Там миротворческую миссию мы видим», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, идею развертывания миротворческой миссии на Донбассе выразил в 2017 году в то время президент Украины Петр Порошенко.

В сентябре 2017 года во время выступления на дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и ФРГ разработали проект резолюции ООН относительно миротворческой миссии на Донбассе.

Россия выступает категорически против введения миротворцев на Донбасс.