"Сейчас есть шансы": дипломат оценил вероятность прогресса по миротворцам на Донбассе

Эксперт обратил внимание, что среди приоритетных вопросов Зеленский называл прекращение огня на Донбассе.

Размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе может стать темой переговоров новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Читайте также"Дьявол в деталях": экс-депутат Госдумы раскрыл "лукавую позицию" Путина по миротворцам на Донбассе

Такой прогноз озвучил украинский дипломат и общественный деятель Вадим Трюхан, передает «Обозреватель». По его словам, Путин раньше в принципе соглашался на то, чтобы разместить миротворцев непосредственно на линии фронта. А сейчас, после смены власти в Украине, появились шансы на переговоры.

Трюхан обратил внимание, что среди приоритетных вопросов Зеленский называл прекращение огня на Донбассе.

"Я не исключаю, что он, его команда и украинская дипломатия после смены министра будут искать варианты того инструментария, который обеспечит прекращение огня на линии соприкосновения. И здесь выходит на первый план еще давняя идея Владимира Путина, который в принципе соглашался на то, чтобы разместить миротворческую миссию непосредственно на линии столкновения", - рассказал он.

Дипломат уточнил, что тогда шла речь о "голубых касках" ООН.

"Единственная проблема: будут миротворцы исключительно на линии соприкосновения, или будет разработана дорожная карта постепенного размещения миссии на всей временно оккупированной территории Донбасса с выходом на границу с Россией", - отметил он.

Трюхан считает, что переговоры будут напряженными и сложными.

"Но сейчас есть шансы. После того, как в Украине сменилась власть. Ведь Владимир Путин заявлял, что с Порошенко он говорить не будет. Соответственно, кто бы другой не победил, с ним он будет разговаривать. Как минимум начнется диалог, появится окно возможностей", - уточнил эксперт.

По его мнению, прекрасный вариант – если миссия начнется с линии столкновения и потом дойдет до российской границы. "Тогда шансы на урегулирование значительно увеличатся", - уверен Трюхан.

Если же согласия в этом вопросе достичь не удастся, дипломат видит единственный выход в отсрочке по времени и достижении очередных Минских договоренностей.

"По сути, придется замораживать конфликт. Как мы сейчас видим в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии", - пояснил он.