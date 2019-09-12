Зеленский заявляет, что вопрос о выделении жилья освобожденным из плена морякам уже решен (фото)

Глава государства вручил морякам президентские часы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вопрос о выделении жилья освобожденным из плена морякам уже решен.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на встрече с освобожденными украинскими военными моряками и членами их семей, которая состоялась в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

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Президент, в частности, отметил, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. Зеленский также сообщил, что «в настоящее время уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе».

Моряки, в свою очередь, поблагодарили президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы, отметили в пресс-службе.

Также моряки поблагодарили Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами удерживаемых моряков.

Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков. «У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы важные для них - мы все это сделаем», - заверил Зеленский.