Местные выборы в Украине могут пройти уже в декабре – СМИ
12:17, 12 сентября 2019Политика
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В Офисе президента по этому поводу идет дискуссия.
На Банковой обсуждают возможность проведения местных выборов этого года / фото УНИАН
Местные выборы могут провести не осенью следующего года, а уже 8 декабря.
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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record».
Отмечается, что такой вариант сейчас обсуждается и в Офисе президента по этому поводу идет дискуссия.
«Местные выборы могут пройти не осенью следующего года, а уже 8 декабря. На Банковой дискуссия по этому поводу еще продолжается, но похоже блицкриг продолжится», – говорится в сообщении.
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