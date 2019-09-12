Местные выборы в Украине могут пройти уже в декабре – СМИ

В Офисе президента по этому поводу идет дискуссия.

Местные выборы могут провести не осенью следующего года, а уже 8 декабря.

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record».

Отмечается, что такой вариант сейчас обсуждается и в Офисе президента по этому поводу идет дискуссия.

«Местные выборы могут пройти не осенью следующего года, а уже 8 декабря. На Банковой дискуссия по этому поводу еще продолжается, но похоже блицкриг продолжится», – говорится в сообщении.