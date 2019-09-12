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Местные выборы в Украине могут пройти уже в декабре – СМИ

12:17, 12 сентября 2019
Политика
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На Банковой обсуждают возможность проведения местных выборов этого года / фото УНИАН

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record».

Отмечается, что такой вариант сейчас обсуждается и в Офисе президента по этому поводу идет дискуссия.

«Местные выборы могут пройти не осенью следующего года, а уже 8 декабря. На Банковой дискуссия по этому поводу еще продолжается, но похоже блицкриг продолжится», – говорится в сообщении.

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Теги: #выборы